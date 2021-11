GALERII ⟩ Põlva kesklinna pargi täitsid tantsijad

Oma esimese kõne Põlva vallavanemana pidas Martti Rõigas. «Tänavune advendiaeg on natuke teistsugune ja jõulud ei tule päris sellisena nagu need tavapäraselt on tulnud. Sest kindlasti on meil kõigil ära jäänud mõni tähtis sündmus, kauaootatud üritus või kohtumine lähedastega,» sõnas ta.

«Kuid hea uudis on see, et meie hinges ja südames ei saa keegi midagi piirata ja ära keelata. Jagada lootust, hoolivust ja armastust ei saa samuti keegi piirata ja keelata. Saame seda jagada ja leiame selleks võimaluse, olgu siis vajadusel kas või kahe meetri kauguselt. Sellel ajal saadame üheskoos korda väikeseid imesid. Tulede süütamisega suudame muuta aasta kõige pimedama ja külmema aja valgeks ja soojaks. Jõuluaeg on andmise aeg ja meil kõigil on võimalus teha üksteisele parimaid kingitusi, ehk muuta kellegi päev ilusamaks oma hea sõnaga, oma naeratuse ja tunnustusega,» pöördus vallavanem kaaskondsete poole.