Viiruse levikuohu tase alanes

Neljapäevase seisuga on viiruse leviku ohu põhimõõdikud Eestis langustrendis ja püsinud pühapäevast kollasel ehk keskmisel ohutasemel. Vähenenud on nii seitsme päeva keskmine nakatunute arv, mis on praegu 544, kui ka uute hospitaliseeritute keskmine arv, mis on 24. Seitsme päeva keskmine COVIDi surmade arv on 4,7 ja juhitaval hingamisel viibivate COVID-19 patsientide arv 23. Langeb ka üle 60-aastaste inimeste nakatumise tase, mis on tänase päeva seisuga 90,4. Täisvaktsineeritud täiskasvanud elanikkonna hõlmatus on 69,31 protsenti.