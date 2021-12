Volinik Kalle Vister soovis Ruusmannilt küsimuste voorus teada, mida saaks teha rahvastiku vananemise vastu. Ruusmanni sõnul on eeldatavalt tuleva aasta esimesel poolel on võimalik käivitada noorte perede toetusprogramm, mis võimaldab soodustingimustel maaeraldusi noortele peredele. «Kahtlemata Maaelu edendamise sihtasutuse uus laenutoetusmeede, et oleks võimalik saada laenu kommertspankadelt. Hea haridus on üks kõige olulisemaid asju. Teiseks vaba aja tegevused, kultuuritegevus, meelelahutus. Ka turvalisus on oluline märksõna,» lausus Ruusmann.