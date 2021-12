Otepää valla spordispetsialist on Ago Arro

Ago Arro on nii Otepää elanikele kui ka spordivaldkonnas tegutsejatele tuntud kui pikaaegne triatlonivõistluste Tristar Estonia ja IRONMAN 70.3 Otepää üks korraldajatest ja ka kui Otepää Mängude peakorraldaja.

Arro on pärit Tallinnast ning tuli Otepääle elama kuus aastat tagasi. Otepääga seotud on ta aga olnud ligemale kümme aastat, kui osales erinevate triatloni- ja rattavõistluste korraldusmeeskonnas.

Ago Arro on lõpetanud Põltsamaa Ametikooli kokk-kondiiter erialal, hetkel on tal pooleli õpingud Tartu Ülikoolis ettevõtluse ja digilahenduste erialal. Mees on kolme lapse isa ning osaleb aktiivselt kogukonna elus. Ta tantsib rahvatantsu segarühmas Nuustaku ja panustab Eesti Triatloni Liidu tegemistesse, olles tehnilise komisjoni liige.