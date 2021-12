Keskmine parkimiskahju on 1085 eurot. LKF-i tegevjuhi Mart Jesse sõnul juhtub sageli, et parkimisõnnetuse põhjustaja lahkub sündmuskohalt, kuid satub hiljem silmitsi probleemidega.

If Kindlustuse poolt sel suvel läbi viidud uuring näitas, et 20 protsenti parklaõnnetuse põhjustajatest põgeneb sündmuskohalt.

Kruus rõhutas, et parklaõnnetuse osalistel pole mõistlik sõlmida omavahel rahalisi kokkuleppeid. „Kui õnnetuse põhjustaja pakub näiteks 100 eurot, siis seda on selgelt liiga vähe, sest väiksemgi remont maksab täna ligi 500 eurot. Omavaheline kokkulepe pole kasulik ei õnnetuse põhjustajale ega kannatanule, mõistlik on ikkagi õnnetus korrektselt registreerida,“ ütles Kruus.

Inges Kindlustuse juhatuse esimehe Voldemar Vaino sõnul sagenevad parklaõnnetused kaubanduskeskuste osturallidel enne jõule. „Levinud eksimus pärast õnnetust on jätta oma kontaktandmed kannatanu auto kojamehe alla ja sõita ära. On olnud juhuseid, kus kannatanu sõiduk on pargitud pikemaks ajaks, teade kustub vihma käes, jääb lume all märkamatuks või lendab hoopis tuulega minema,“ ütles Vaino.