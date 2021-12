Koera järvele päästma läinud omanik ja vabatahtlik vajusid läbi jää

Esimesena kohale jõudnud Puka vabatahtlike päästjate saabumise ajal oli näha 20 meetri kaugusel kaldast jääaugus koera ja talle appi läinud koeraomanikku, kes oli veeohutuspüstakult kaasa võtnud päästerõnga. Puka vabatahtlike silme all vajus koeraomanikust mees läbi jää. Vabatahtlik liikus redelitele toetudes koera ja meheni, kuid hakates suurt 60 kilost koera veest välja tirima vajus ta koos loomaga ka ise läbi jää. Samal ajal kohale jõudnud kuivülikondadesse riietatud Tõrva kutselised päästjad tõid ujuva päästelaua abil koeraomaniku, koera ning vabatahtliku elusalt ja tervelt kaldale. Kannatanud said ilusti koju sooja ning on teadaolevalt täie tervise juures.