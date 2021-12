Võru maakonna tegusaim kodanik 2021 on Sirje Pärnapuu . Lisaks oma põhitööle, Haanja ja Ruusmäe rahvamaja juhatamisele, jätkub Sirjel rohkesti energiat muudeks kogukondlikeks ettevõtmisteks. Ta on Luutsniku külaseltsi ja Ruusmäe noorteklubi juhatuses, toimetab Rogosi mõisas, korraldab seal heakorratalguid, muuseumi väljapanekut ja õpiringe. Valla volikogu töös on ta aktiivne inimeste arvamuste ja ettepanekute koguja ning esitaja. Sirje on tõeline kogukonna hing.

Tunnustuse pikaaegse ja visa tegutsemise eest Kurenurme Külaseltsi eestvedamisel pälvis Laine Rehkli . Laine on külaseltsis tegutsenud 20 aastat. Tema eestvedamisel sai selts endale korralikud ruumid ja sisustutse, ta korraldab regulaarselt üritusi ja õppereise. Hoolitseb selle eest, et üritustel osalejatel oleks soe ja meeldiv.

Võru maakonna silmapaistvaim ühing 2021 on MTÜ Osula Külaselts . Nad on olnud väga heaks eeskujuks kõigile ja eriti noortele liites kogukonda oma eestvedamisega ja tegutsedes piirkonna huvides. Külaselts kaasab oma tegevusse nii piirkonna ettevõtteid kui ka kooli, korraldavad mitmesuguseid üritusi, koolitusi ja õppereise, toetavad tervislike eluviiside edendamist.

Võru maakonna aasta bussijuht on Janek Kallas. Janek on alati viisakas, kiire, rahulik ja lõbus. Tema abivalmidusest, kui peab mõnd eakamat aitama, jääb hinge see suur sõbralikkus. Ta on eeskujulik, jõuab õigel ajal peatusesse ning on ühiskaardi müümisel ja valideerimisel alati korrektne.