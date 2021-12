Nädala lõpp toob kohati plusskraadid

Reede öösel on mandril muutliku pilvisusega sajuta ilm. Saartel pilvisus tiheneb ja vastu hommikut hakkab lund sadama ning tuiskab. Puhub ida- ja kagutuul 5-10, rannikul kuni 13, puhanguti 15, saartel 18 m/s. Külma on 12-18, saartel 4-9 kraadi. Päeval pilvisus kõikjal tiheneb. Lumesadu laieneb mandrile ja tuiskab. Pärastlõunal sajab ka jäävihma. On jäidet ja libeduseoht on suur. Puhub ida- ja kagutuul 6-13, puhanguti 15, saartel kuni 20 m/s. Sooja on 8-13, saartel 1-6 kraadi, pärastlõunal temperatuur tõuseb ja on õhtul saartel 0 kraadi ümber.

Laupäeva öösel on pilves ilm. Sajab nii lund, lörtsi kui jäävihma. Idapoolsetes maakondades veel tuiskab, laialdaselt on jäidet ja libeduse oht on suur. Puhub kagu- ja idatuul 5-12, puhanguti 15, enne keskööd rannikul kuni 20 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni -6 kraadi, Lääne- ja Lõuna-Eestis tõuseb vahemikku 0 kuni +3 kraadi. Päeval on pilves ilm ja sajab lörtsi ja vihma. Puhub kagu- ja idatuul 5-10, rannikul puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +4 kraadi, Virumaal ennelõunal on kuni -1 kraadi. Teed on libedad!