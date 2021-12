COVID ⟩ Lõuna-Eestisse lisandus 14 nakatunut

Viimase kahe nädala haigestumus 100 000 elaniku kohta on Eestis praegu kõige kõrgem Valgamaal – 616,9 inimest. Võrumaa on nakatumiste osas Eesti 15 maakonna lõikes neljandal kohal 525,2 nakatunuga ning Põlvamaa kümnes 470,7 nakatunuga 100 000 elaniku kohta viimase 14 päeva jooksul.

Vaktsineeritud on kõige rohkem inimesi Põlvamaal – 68,8 protsenti. Võrumaal on vaktsineerituid 64,3 ja Valgamaal 64,1 protsenti elanikest.

Esmaspäeva hommikuse seisuga on haiglas 274 koroonaviirusega nakatunud patsienti. Neist 181 vajab haiglaravi raskeloomulise COVID-19 tõttu, nendest omakorda 155 ehk 85,6% on vaktsineerimata ja 26 ehk 14,4% on lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.