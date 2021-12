Jõulupakid ja -kuused jõuavad Põlva, Valga ja Võru külje asuvasse Lõuna-Eesti haiglasse ning sealsetesse perearstikeskustesse. Esmaspäeval toimetati need kohale Põlvasse ja Valka, kolmapäeval jõutakse Võrru. Kogu paki sisu on toodetud Lõuna-Eestis. «Valga Puu hoolitses kuuskede eest, Hummulist tuli mesi, vein tuli Uue-Saalusest, juust tuli Noprist, Arke lihatööstus pani veini kõrvale hea lihatoote, Agrone AS, UPM ning Arcwood toetasid ettevõtmist rahaliselt,» kirjeldas ettevõtmist vedava metsafirma Valga Puu juht Andres Oleks.

Žestiga soovivad firmad meedikuid nende panuse eest tänada. «Ajend oli see, et kõigil on olnud ülikeerulised kaks aastat. Tõenäoliselt tänu sellele, et töötame üsna hajusalt ja meetmed on tugevad töökohtadel, on metsasektor ning maamajandus tervikuna kõige vähem pihta saanud. Kõige suurem koormus on kogu sellel perioodil aga kindlasti langenud meie meditsiinitöötajatele, kelle väga tubli töö on päästnud palju elusid, paljude inimeste tervise ja kindlasti olnud ka üheks olulisemaks põhjuseks, miks meie majandus ei ole kokku varisenud. Just seepärast meditsiinitöötajatele tähelepanu pöörasime,» kirjeldas Olesk.