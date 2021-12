Tarekese kinkis lasteaiale Agrone gruppi kuuluv kohalik ettevõte Hummuli Agro, kes soovis teha erilise jõulukingituse Hummuli kogukonnale. «Mul on äärmiselt soe tunne pöörduda teie poole siin Hummulis. Eks see on märk ennekõike kahest asjast. Esiteks on suur asi, et oleme suutnud kogu meeskonnaga aastakümnete jooksul seda ettevõtet siin ja teisi seotud ettevõtteid selliselt elus hoida, et oleme jõudnud etappi, kus saame panustada, aidata ja mõelda kõige tähtsamatele – lastele. Eriti südantsoojendav on, et saame seda teha laste heaks siinsamas Hummulis,» lausus Agrone juhatuse esimees Raul Jeets.