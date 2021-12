Galerii ⟩ Mulgi elamuskeskus pidas sarikapidu

Tõrva vallavanem Maido Ruusmann tõdes, et ehitusperiood on olnud pingeline. Siiski on seni graafikus püsitud. Keskus peaks uksed avama järgmise aasta juulis. «Õigeks ajaks valmimine oleneb sellest, mis teeb talv, ehitusmaterjalide ja tööjõu kättesaadavus. Tohutuid üllatusi pole olnud. Ehitajal on kõige suuremad üllatused olnud seoses sellega, et ehitusturg on hästi kiiresti muutunud. Et leida piisavalt ehitajaid, kes tempot üleval hoiavad. Eksponeeritavaid asju on tulnud välja. On üks vanaaegne auk maa sees, mida on plaanis eksponeerida,» lausus Ruusmann.