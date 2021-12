Põlvamaa naine on arstide vahet jooksnud 25 aastat

Naise hädad said tema sõnul alguse veerand sajandit tagasi, kui vend nende lapsepõlvekodu endale soovides teda jalgadega pähe peksis ja ajutrauma tekitas. «Arstid ei võtnud mind haiglasse, kuigi üle viie päeva ei oleks tohtinud operatsiooniga oodata, sest hiljem tekivad juba tüsistused. Kõik traumajärgse insuldi tunnused olid olemas. Alles kahe kuu ja kolme päeva pärast saadeti mind Soome ajuveresoonte operatsioonile, kogu see vahepealne aeg piinlesin tohutute valude käes,» meenutas ta.

Soome tohtrid ütlesid Ilmele pärast operatsiooni, et tal võib tekkida rasvtõbi, mis ei lasknudki end kaua oodata. Varem 56–58 kilo kaalunud naise kehakaal on praegu ligi 88 kilo. Keha ümbermõõt oli varem 68 sentimeetrit, nüüd 1.20. Pikkust on tal kõigest 1.56, mistõttu liigne kaal on muutunud tõeliseks piinaks.