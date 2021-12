Peeter Kuuma sõnul näitab tunnustus, et ettevõttega liigutakse õiges suunas. «Eks teeme siin oma asja, oma sihi ja plaanidega, aga selline kogukonna ja üldsuse tunnustus on väga motiveeriv ja vastutustundlik,» rääkis Kuum.

Kogu toodang läheb ekspordiks. Ise nad oma kaubamärgi alt tooteid ei müü, vaid teevad koostööd klientidega. Lähim klient, kelle käest saab Wermo tooteid osta, on ISKU. Põhilised turud on firmal Skandinaavias, Kesk-Euroopas ja USAs. Wermo juhi Raul Vene sõnul on Ameerikas nende toodete järele lausa nii suur nõudlus, et sinna saaks müüa kogu oma tootmismahu.

Puidufirma toodang läheb müügiks nii Skandinaaviasse, Kesk-Euroopasse kui ka USAsse. FOTO: Arvo Meeks

Nagu Ameerika mägedel

Kuuma sõnul on viimased aastad olnud ettevõttele kui Ameerika mäed. Esimene koroonalaine ja sellega kaasnenud tellimuste ärakukkumine tõi tema sõnul kaasa suure ehmatuse. «Kõik uued asjad külmutati ära ja sisuliselt seiskasime mingiks perioodiks tehase,» rääkis Kuum.

Eelmise aasta suvest on tootmismahud pidevalt kasvanud ja tellimuste arv tahtnud koguni eest ära joosta. Viimasel aastal aga on neid ja ka teisi ettevõtteid tabanud uus raske hoop. «Selle aasta «õnnistus» on nüüd tohutu materjalide hinna tõus, nii et keegi kuskile hinda ei kinnita. See on kõik väga segane, aga teistpidi ka väljakutse ja põnev aeg,» tunnistas Kuum.

Lõuna-Eesti Postimehe peatoimetaja Sirli Homuha sõnul pälvis 64 töötajaga Wermo žürii üksmeelse poolehoiu.

«Olles näinud nii paremaid kui halvemaid päevi, on Wermo hästi olukorrast välja tulnud ning praegu igati toimiv ja edukas ettevõte. Samuti on see oluline tööandja piirkonnas, nii et igati väärikas tiitlivõitja,» ütles Homuha.

Sama meelt on ka ettevõtja ja žürii liige Kuldar Leis, kelle sõnul on Wermo olnud aastakümneid tunnustatud firma Lõuna-Eestis.

«Võib-olla Wermol on tulnud rohkem tõuse ja mõõnu läbi teha kui tavalisel mööblitööstusettevõttel, aga just viimaste aastate areng on väga palju heameelt tekitanud,» nentis Leis.

Tunnustuse üleandmisel olid kohal Aivar Nigol (vasakult) Võrumaa arenduskeskusest, aasta ettevõtte Wermo juhid Peeter Kuum ja Raul Vene, ajakirjanik Tomi Saluveer, ettevõtja Kuldar Leis ja Lõuna-Eesti Postimehe peatoimetaja Sirli Homuha. FOTO: Arvo Meeks

Koostöö konkurentidega

Leis tõi Wermo puhul välja koostöö puidutöötlemise kompetentsikeskusega Tsenter ning kiitis ettevõtet sellegi eest, et nad endale ise järelkasvu kasvatavad ja ka kohalikku ellu panustavad. «Just see koostöö ka potentsiaalsete konkurentidega üksteisele kas või allhanget tehes on kindlasti järgimist väärt,» tõdes Leis.

Võrumaa arenduskeskuse arendusnõunik Aivar Nigol avaldas heameelt, et aasta ettevõtte tiitli pälvis just Võru mööblitootja. «Sageli tuntakse Võrut kui mööblipealinna ja paljudel on kodus Wermo varasemat toodangut,» rääkis Nigol.