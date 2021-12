COVID ⟩ Lõuna-Eesti kolme maakonda lisandus 26 nakkusjuhtu

Võrumaal lisandus 13 (päev varem 11), Valgamaal 1 (päev varem 3) ja Põlvamaal 12 (päev varem 13) nakatunut, selgub terviseameti andmetest.

Viimase kahe nädala haigestumus 100 000 elaniku kohta on Lõuna-Eestis praegu kõige kõrgem Põlvamaal – 503,1 inimest. Võrumaal on sama näitaja 451,8 nakatunut ja Valgamaal 425,5 nakatunut 100 000 elaniku kohta viimase 14 päeva jooksul.

Reede hommikuse seisuga on Eesti haiglates 257 koroonaviirusega nakatunud patsienti. Neist 180 vajab haiglaravi raskeloomulise COVID-19 tõttu, nendest omakorda 151 ehk 83,9% on vaktsineerimata ja 29 ehk 16,1% on lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.

Ööpäeva jooksul avati haiglates 27 uut haigusjuhtu. Suri viis koroonaviirusega nakatunud inimest, kellest neli olid vaktsineerimata: 53-aastane naine, 67-aastane naine, 84-aastane naine, 85-aastane naine ja 87-aastane naine.

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti 6431 testitulemust, millest 603 osutus positiivseks. Positiivse testi saanutest oli 369 vaktsineerimata ja 234 lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.

Kogu Eesti elanikkonna hõlmatus kahe vaktsiinidoosiga on 60,7%.

Eestis on tuvastatud kokku 168 koroonapositiivset, kelle puhul viitab genotüpiseerimine omikron tüvele.