Ajalooline noorte suusasari alustab Haanjas 27. hooaega

«Noorte suusasarjal on olnud Eesti suusatamises oluline roll ja on ka edaspidi,» ütles Eesti suusaliidu murdmaasuusatamise ala juhataja Ave Nurk. «Ühelt poolt aitab see tõsta suusatamise populaarsust noorte hulgas, teiselt poolt on see kasvulava noortele talentidele, kes tahaksid ja suudaksid esindada tulevikus Eesti rahvuskoondist. Lisaks aitab sari laiendada võistluskeskuste geograafiat, viies suusasporti üle Eesti erinevatesse paikadesse.»