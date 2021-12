«Täna on väga eriline päev. Hommikul ärgates tundsin, et kivi on südamelt veerenud ja kerge on olla,» lausus tsässona taastamist vedanud Kirsi talu perenaine Kaidi Kerdt. «Kevadel, kui siinsamas seisime, suhteliselt lagunenud tsässona ees, sai antud endale ja kogukonnale lubadus, et selle aastanumbri sees saab see korda. Täna, 19. detsembril ongi päev, kus pühitseme tsässona uuesti sisse.»