Teeolud võivad kõrvalmaanteedel keerulisemaks muutuda

Ilmaprognoosi kohaselt on õhtul ja öösel pilves selgimistega ilm. Ida-Eestis ja põhjarannikul kohati sajab lund. Õhutemperatuur langeb öösel kuni -15 kraadini.

Teedel on libeduseoht. Keerulisemad võivad sõiduolud olla pärast lumesadu kõrvalmaanteedel. Liiklejatel tuleb arvestada, et kõrvalmaanteedel on hooldustsükli aeg pikem võrreldes suuremete teedega.