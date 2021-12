Koroonaviiruse langustrend on asendnud kasvutrendiga

"Koroonaviiruse langustrend on peatunud ja asendunud kasvutrendiga. Riskitase on keskmine," tõdes Vaiknemets.

Tema sõnul on viimase 14 päeva haigestumus tõusnud Tartumaal ja Viljandimaal. "Kasv oli suurim 10-14-aastaste vanuses, kus oli tõus 60 protsenti," nentis ta.

"Eestis on seni veel domineeriv delta-tüvi, kuid tõuseb omikroni juhtude arv. Meil on omikroni kohapealne levik juba ja ei saa öelda, et ainult sissetoodud juhud on," märkis Vaiknemets.

Tema sõnul on teada, et omikron murrab paremini läbi vaktsiinidest. "Omikroni käitumine ei ole veel teada - kas see asendab deltat või levivad koos. Minu mure on, et me ei alahindaks omikroni," ütles ta.