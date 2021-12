Jõululaupäev tuleb korraliku pakasega

Öösel on pilves ilm. Sajab lund ja tuiskab, kohati on sadu tugev. Saartel ja läänerannikul tuleb ka lörtsi ning on jäiteoht. Puhub edela- ja läänetuul 6-11, puhanguti 14, saartel ja rannikul kuni 18 m/s, pärast keskööd pöördub põhjarannikult alates järk-järgult põhja. Õhutemperatuur on vahemikus -3 kuni +1 kraadi, hommikuks langeb 2-7 miinuskraadini ning teed muutuvad jäiseks!