COVID ⟩ Jõululaupäeval lisandus Lõuna-Eestis 24 nakatunut

Viimase kahe nädala haigestumus 100 000 elaniku kohta on Lõuna-Eestis praegu kõige kõrgem Põlvamaal – 519,3 inimest. Võrumaal on sama näitaja 409,4 nakatunut ja Valgamaal 322,7 nakatunut 100 000 elaniku kohta viimase 14 päeva jooksul.

Vähemalt ühe süstiga vaktsineeritud inimesi, sealhulgas 5-11-aastased lapsed, on Lõuna-Eesti kolmest maakonnast kõige rohkem Põlvamaal – 64,6 protsenti. Võrumaal on vaktsineerituid 60,3 ja Valgamaal 60,2 protsenti elanikest.

25. detsembri hommikuse seisuga on Eestis haiglas 213 koroonaviirusega nakatunud patsienti. Neist 166 vajab haiglaravi raskeloomulise COVID-19 tõttu, nendest omakorda 138 ehk 83% on vaktsineerimata ja 28 ehk 17% on lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.