TOP20 ⟩ Lõuna-Eesti Postimehe loetuimad lood aastal 2021

Setomaa hooldekodu Mikitamäe maja tabas koroona rängalt. 20 elanikust oli 23. septembri seisuga septembri jooksul koroonaviirusse nakatumise tagajärjel surnud kaheksa inimest ning kolm on haiglaravil, kellest üks üliraskes seisus.

Valga haigla töötajad avastasid öösel, et üks õendushoolduse osakonna patsientidest on kadunud. Paraku leiti 82-aastane naine peagi maja kõrvalt surnuna.

Graanulitootja Graanul Invest otsustas enamusosaluse müügi puhul firma töötajatele preemiat maksta. Staažikamad töötajad said mitmekümne tuhande euro suurusjärgus boonuse.

Politseile teatati 9. juulil, et Tõrvas on kadunud 24-aastane mees. Sõbrad tema asukohta ei teadnud ning mehe mobiiltelefon oli välja lülitatud. Neli päeva hiljem hommikul kella seitsme ajal teatati häirekeskusele, et Tõrva linnas leiti Tikste järvest inimese surnukeha, kelleks osutus kadunud mees.