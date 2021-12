Aasta viimasel päeval tuleb kuni neli kraadi sooja

Neljapäeva öösel on pilves ilm. Aeg-ajalt sajab lund ja kohati on pinnatuisku. Puhub lõuna- ja kagutuul 5-10, rannikul puhanguti 14 m/s. Saartel ja läänerannikul on külma 2-6, mandri sisealadel 7-12 kraadi.