Koroonanumbrid liiguvad Lõuna-Eestis tõusvas joones

Põlvamaal lisandus 35 (päev varem 11), Võrumaal 25 (päev varem 18) ja Valgamaal 13 (päev varem 7) nakatunut, selgub terviseameti andmetest.

Viimase kahe nädala haigestumus 100 000 elaniku kohta on Lõuna-Eestis praegu kõige kõrgem Põlvamaal – 665,4 inimest (päev varem 576,1).

Võrumaal on sama näitaja 468,7 (päev varem 432) ja Valgamaal 315,6 (päev varem 283,7) nakatunut 100 000 elaniku kohta viimase 14 päeva jooksul.

Neljapäeva hommiku seisuga on Eesti haiglates 231 koroonaviirusega nakatunud patsienti. Neist 163 vajab haiglaravi raskeloomulise COVID-19 tõttu, nendest omakorda 136 ehk 83,4% on vaktsineerimata ja 27 ehk 16,6% on lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.

Ööpäeva jooksul avati haiglates 37 uut haigusjuhtu. Suri kuus koroonaviirusega nakatunud inimest, kõik olid vaktsineerimata: kaks 73-aastast naist, 80-aastane naine, 82-aastane naine, 91-aastane mees ja 92-aastane mees.

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti 9503 testitulemust, millest 1379 osutus positiivseks. Positiivse testi saanutest oli 656 vaktsineerimata ja 723 lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.

Kogu Eesti elanikkonna hõlmatus kahe vaktsiinidoosiga on 61,4%.

Eestis on tuvastatud kokku 2497 koroonapositiivset, kelle puhul viitab genotüpiseerimine omikrontüvele.