Politsei on väljas suurte jõududega

«Üldiselt saame pühade ajal enim väljakutseid seoses liigse alkoholi tarbimisega, mis väljendub nii konfliktides, õnnetusjuhtumites kui liikluses,» kirjeldas Põhja prefektuuri operatiivjuht Valter Pärn.

Politsei kutsub kõiki üles tähelepanelikkusele. «Kui naabrite juurest kostub vägivallale viitavaid hääli, alkoholijoobes sõber või tuttav soovib rooli taha istuda või märkate abitus seisundis inimest, tuleb helistada numbril 112. See lihtne tegu võib päästa kõige olulisema – inimelu,» rääkis operatiivjuht.

«Talvised teeolud nõuavad sõidukijuhilt erilist tähelepanelikkust, seega kui ees on autosõit, tasub varuda aega, et eelnevalt auto korralikult lumest ja jääst puhtaks kraapida ning mitte kiirustada. Talviste teeolude korral on eriti ohtlikud just järsud möödasõidud,» lisas Pärn.