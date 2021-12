Jäär

Jäärasid ootab ees aasta täis katsumusi. Koondamised on sel aastal tavalised. Kui olete ise ettevõtja, peate tõsiselt pingutama, et ettevõtet vee peal hoida. Kui otsite aga töökohta ja teil õnnestub pääseda töövestlusele, peate kogu oma sarmi ja taktitunde kasutusele võtma, et mitte endast ülbet muljet jätta. Nii mõnigi Jäär on sunnitud selle nimel ennast oluliselt täiendama või õppima hoopis uue eriala.