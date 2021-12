Aasta viimasel päeval on lühendatud tööpäev

Kui tööandja majandustegevus ei võimalda tööpäeva lühendada, tuleb saavutada töötajaga kokkulepe töötamiseks pühade-eelsel päeval nagu tavalisel tööpäeval. Kui töötaja on sellega nõus, loetakse pühade-eelsel tööpäeval lühendamata jäetud kolm tundi ületundideks ning hüvitatakse vastavalt seadusele kas tasulise vaba ajaga või kokkuleppel rahas 1,5-kordselt.

1. jaanuar on riigipüha, mis on reeglina töötajate jaoks vaba päev. Tööinspektsioon rõhutab, et riigipühal töötatud tundide eest tuleb töötajale maksta kahekordset töötasu sõltumata sellest, kas talle makstakse töötasu kuu- või tunnitasuna, ta töötab tavapärase või summeeritud tööajaarvestuse alusel.