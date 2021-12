Reede hommikul andis politsei- ja piirivalveamet teada, et kuna jääkate Peipsi järvel on tugevnenud, võib sinna peale alates 1. jaanuarist minna ka maastikusõidukitega. Et aga päeva peale on ilmastikuolud oluliselt muutunud, järve jääle uue aasta esimesel päeval maastikusõidukitega siiski veel minna ei saa.