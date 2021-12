Võru kesklinna soovitakse kino rajada

Detailplaneeringu põhieesmärgiks on kaaluda ehitusõiguste määramist Võru kultuurikeskuse Kannel kõrvalhoone asemele kinohoone rajamiseks.

Võimalus on antud kultuurimaja ja uusehituse hoonete ühendamiseks. Maapealsete korruste arv on kuni kaks ja üks maa-alune korrus. Kavandatav abihoonete suurim lubatud arv on kaks.