Karuse ja teised kahtlustatavad peeti toona esialgu kinni kuni 48 tunniks, nüüdseks on Allain Karuse vabastatud. Esialgsetel andmetel mõjutati enam kui 20 valijat, kellele lubati vastutasuks hääle eest anda hüvitisena raha, mootorikütust või alkoholi. Samuti esitati Allain Karusele kahtlustus selles, et ta müüs koos 46-aastase kahtlustatavaga Valga linnas enda firmale A. Karuse AS-ile kuuluvat vedelkütust, omamata selleks vastavat luba. Kahtlustuse kohaselt on müüdud vedelkütust rohkem kui 40 000 euro eest.