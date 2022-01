Lähipäevil on oodata nii pluss- kui ka miinuskraade

Pühapäeva öösel on pilves ilm. Mitmel pool sajab lund, Kirde-Eestis tuiskab, saartel ja läänerannikul tuleb peamiselt lörtsi ja vihma, on jäiteoht. Puhub lõunakaare tuul 2-8, põhjarannikul kagutuul puhanguti kuni 11-13 m/s. Õhutemperatuur on -2 kuni -8 kraadi, saartel ja läänerannikul -1 kuni +3 kraadi. Päeval on pilves ilm. Kesk- ja Ida-Eestis sajab mitmel pool lund ja lörtsi, Lääne-Eestis peamiselt vihma, on jäiteoht. Puhub lõunakaare, saartel läänekaare tuul 2-8, põhjarannikul kagutuul puhanguti 11-13 m/s. Õhutemperatuur on Kesk- ja Ida-Eestis -1 kuni -6, Lääne-Eestis 0 kuni +3 kraadi.

Esmaspäeva öösel on pilves ilm. Mitmel pool sajab vihma ja lörtsi, Ida-Eestis ka lund, on jäiteoht. Puhub lõunakaare tuul 3-9, Virumaa rannikul kagu- ning saartel edelatuul puhanguti kuni 13 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni -6, saartel ja läänerannikul 0 kuni +3 kraadi, hommikuks temperatuur tõuseb. Ennelõunal on pilves ilm. Mitmel pool sajab vihma ja lörtsi, Ida-Eestis ka lund, on jäiteoht. Keskpäeval on saartelt alates selgimisi ning sajuvõimalus väheneb. Tuul pöördub kõikjal edelasse ning tugevneb 4-10, puhanguti kuni 13 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni +4 kraadi.