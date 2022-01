GALERII ⟩ 102 aastat tagasi vaikisid relvad

EELK Põlva Püha Neitsi Maarja koguduse õpetaja Toomas Nigola pidas omamoodi tähendusrikkaks, et uue kalendriaasta esimene argipäev just mälestushetkega algab. «Eks meenutab see meile kogu aeg, et aastavahetuse saluudipaukude kõrval on kusagil maailmas kõlamas ka paugud relvadest, mis on suunatud inimeste poole. Seetõttu on öeldud, et siin maailmas on iga rahu ainult relvarahu.»