Lahkunud muuseumijuht: väsisin vastu seina jooksmisest

«Ei läinud kellegagi tülli, keegi ei survestanud ka lahkuma, see oli minu enda otsus,» rääkis Valner. «Ma olen maanteemuuseumi juhtinud kaheksa ja pool aastat, selle aja jooksul oleme ikka päris võimsalt arenenud: kaks uut püsinäitust ja uue hoone ehitus. See ühest küljest väsitas ära, aga teisest küljest oli viimase aasta jooksul tunne, et jooksin vastu seina.»