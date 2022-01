Rahvaloendusel on end e-loendanud ligi 150 000 inimest

Ankeetide täitmisel on naised olnud meestest märksa aktiivsemad, teatas statistikaameti pressiesindaja. Lühikesele küsimustikule on aega vastata 22. jaanuarini.

Statistikaameti rahvaloenduse projektijuht Liina Osila märkis, et esialgse hinnangulise statistika järgi on selgelt näha, et pühade ajal oli e-küsimustiku täitmise aktiivsus väiksem, kuid nüüd on iga päevaga vastajaid üha rohkem. „Aega vastata on 22. jaanuarini ning igaüks saab enne seda ka personaalse kutse e-kirjana. Seda ei pea aga ära ootama, rahvaloendus.ee veebilehe kaudu võib kohe vastama asuda. Kohustuslikku valimisse kuuluvad inimesed peaksid praeguseks olema kätte saanud ka kutse paberkandjal,“ märkis Osila.