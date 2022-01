Täna on metsatehingute teatise esitamise tähtaeg

Metsatehingu teatist saab esitada kas elektrooniliselt e-MTAs või pabervormil. Teatist ei pea esitama, kui aastas müüdud või ostetud metsamaterjali kogus on alla 20 tihumeetri ning tulu võib kanda otse tuludeklaratasioonile. Samuti ei pea teatises deklareerima puitu, mis on ostetud välisriikidest või mis on juba töödeldud.