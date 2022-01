Otepää vallas alustas tööd uus hankespetsialist

Tõnis Piir on pärit Tartust, ta on lõpetanud 1988. aastat Tartu Ülikooli majandusteaduskonna rahanduse- ja krediidi erialal. Varasemalt on ta töötanud Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsis, Tartu Ringkonnakohtus haldusdirektorina ja Tartu Ühistranspordikeskuse juhatuse liikmena.