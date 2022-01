GALERII ⟩ Põlva vallavalitsus kinkis haigla ja hooldekodu töötajatele tänuks kontserdi

Kontserdi juhatas sisse vallavanem Martti Rõigas: "Soovin Põlva vallavalitsuse nimel teid tänada. Aitäh teile selle eest, et vastu pidasite ja alla ei andnud. Kuigi olen kindel, et see mõte paljudel peast läbi käis, sest paraku langes teie õlgadele kõige suurem koormus ja vastutus. Aitäh, et meile kõigile selle eelneva aasta võimalikuks tegite!"