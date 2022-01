Suure mõisahäärberi väikese korteri hinnaga omandamine ei tundu paha tehinguna. Kinnistu pindala on 3169 ruutmeetrit, maja on väärikas. Varaklassitsistlik peahoone on valminud 1770. aastatel. 1950. aastatel ehitati peaukse kohale kinnine ärklikorrus ning varasemast erineva kujuga trepp. Suuremaid purustusi ega põhjalikumaid ümberehitusi pole häärberis tehtud. Mõisas tegutses pikalt põllumajanduskool, kunagi olid seal ka korterid, raamatukogu ja isegi kino, mille retrohõnguline saal kinolina ja puust toolidega on siiani omal kohal.