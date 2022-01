Video ⟩ Politseinikud päästsid eksinud dementse proua surnuks külmumisest

Nimelt sai politsei teate, et Rõuge vallas hommikul kodust lahkunud dementne proua ei ole õhtuks tagasi koju jõudnud. Kuhu ta läks, ei teadnud keegi. Prouat asusid otsima nii kohalikud kui ka korravalvurid. Lõpuks leiti memmeke tihedast võsast, kus ta lumel lebas ja oigas. Alajahtumise tunnustega proua anti meedikute hoole alla, kirjutab Lõuna prefektuur oma Facebooki-lehel.

«Seal oli väga julm võsa ikka! Ime, et memmeke õnnestus leida,» võttis politsei välijuht Kristo kokku otsingu, mille käigus päästeti koos kohalike elanikega eaka proua elu.

Politsei tänab kohalikke, kes tegid otsingutel väga head tööd. «Ühtlasi tuletame meelde, et kui sinu lähedane jääb kaotsi ja on põhjust arvata, et ta võib olla hätta sattunud, helista viivitamata 112. Iga mööduv tund võib olla elu või surma küsimus,» lisas politsei.