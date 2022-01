VIDEOLUGU ⟩ Luhamaal algas uus aasta külamaja avamisega

«Täna on suur päev mitte ainult Luhamaa jaoks, vaid, ma arvan, et ka Setomaa valla jaoks, terve seto kogukonna ja kui veel laiemalt öelda, siis Eesti jaoks, sest kui see ei ole regionaalpoliitika, siis mis on regionaalpoliitika?» lausus Luhamaa külaseltsi juhatuse liige Aarne Leima.