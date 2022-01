Koroonaviiruse tõttu kevadest talve lükkunud juubelikontserdil sai näha läbilõiget tantsukooli varasematel tegutsemisaastatel kõige suuremat edu toonud tantsudest, aga ka täiesti uusi, seni vaid trennisaalis hoitud kavasid. Lavale olid toodud tantsukooli kõikide gruppide tantsijad mudilastest igavesti noorteni, üllatusena astusid püünele ka tantsukooli vilistlased, kelle esitus pakkus ühtaegu nii nalja kui äratundmisrõõmu. Lustakate vahepaladena kutsuti külalisi nuputama lavale tuleva tantsuga seonduvaid fakte ning toimus õnneloos. Meie Stuudiole kohaselt ei puudunud lavalt rekvisiidid ja omanäoline lähenemine tantsukunstile.

Tantsukooli eestvedajad hindasid juubelikontserti igati kordaläinuks. „Meie Stuudio tantsijad ja treenerid on oodanud pikalt võimalust üheskoos taas lavale astuda, et näidata seda, mida teha armastame,“ sõnas tantsukooli direktor, treener ning kontserdi peakorraldaja Andre Laine. „Seda etendust oli eelkõige vaja selleks, et tantsijad saaksid esineda suurel laval publikule, mitte ainult trennisaalides iganädalaselt harjutada," lisas ta.