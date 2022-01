2020. aasta naine ning kunagine teadusnõukoja juht professor Irja Lutsar, kes oma karjääriteed alustas 1979. aastal Võru lastearstina, sõnas, et eesliinil olles kulus tal aega harjumiseks olukorraga, kus paljudele jäi ette see, mis kellelgi seljas või jalas on, kui pikk või lühike ollakse. «Olen pidanud meestega kandideerima, julgen teile, naised, öelda, et ainult kaks korda mehest parem olles ei võida te mitte midagi – parem tuleb olla kuus-seitse korda. On olnud huvitav aasta,» lausus ta enne aasta naise nime välja hõikamist.