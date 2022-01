Tõsi, mõni uus kortermaja on siinses piirkonnas kohe-kohe valmimas või planeerimisjärgus. Leidub ka pakkumisi maalappidele, kuhu oma karpmaja peale ehitada. Samuti on üles vuntsitud mõni aja hammasrataste vahele jäänud muinsuskaitsealune objekt või toodud uut elu kunagistesse tehasehoonetesse.

Ei saa ka järgmised 30 aastat end peita jutu taha, et elanikkond vananeb, inimesed lähevad elama mujale ning erialast ja hästi tasustatud tööd napib. Aastate jooksul on nii linnad kui ka sealsed elanikud siiski rikkamaks muutunud. Kuidas käituda ning midagi teha edasi olukorras, kus uut elamufondi peale ei tule, sest see ei tasu investoritele ära, kuid ehitamine ei ole ka omavalitsuste ülesanne?

Protsentuaalselt ei hakka hinnatõusu välja tooma, kuid korterite hindu silmagagi vaadates näeb, et aasta jooksul on märgatavalt kerkinud needki. Et aga head pakkumised kaovad turult kiiresti, sealjuures ei ole tihti tähtis isegi hind, ei usu, et kohapealse elamufondi mittearendamine oleks seotud nii väga piirkonna madala ostujõuga. Tõsi, 100 000 eurot maksvat 46-ruutmeetrist kahetoalist korterit võib nüüd küll kusagile mujale edasi müüma minna...