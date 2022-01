COVID ⟩ Nakatumiste arv jätkas esmaspäeval kasvu

Kõige kõrgema nakatumisnäitajaga maakond on Lõuna-Eestis viimase kahe nädala nakatumiste kohaselt Võrumaa, kus 100 000 elaniku kohta on 3405 nakatumist. Valgamaal on vastav näitaja 2471 ja Põlvamaal 1915. Igas maakonnas kolmest on nakatumine tõusuteel.