Teeolud on muutlikud

Temperatuur on Kagu-Eestis ja Tartumaal miinuspoolel, kuid ülejäänud Eestis plusskraadiga.

Prognoosi kohaselt tuleb õhtul ning öösel pilves ilm. Mitmel pool sajab vähest vihma ja lörtsi, Kagu-Eestis ka lund. Paiguti on udu. Temperatuur on valdavalt plusspoolel, Kagu- ja Ida-Eestis 0-kraadi juures või kergelt miinuses. Teedel on jäiteoht.