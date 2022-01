ÜLEVAADE ⟩ Lõuna-Eesti KOVid alustasid energiatoetuse väljamaksmist

«Kanepi vallavalitsusele on tänase seisuga laekunud 123 energiatoetuse taotlust, millest 79 on väljamakse saanud,» ütles Kanepi vallavalitsuse sotsiaalnõunik Terje Lihtsa.

Kokku on energiatoetust Kanepis välja makstud umbes 14 000 euro ulatuses. Summad jäävad Terje Lihtsa sõnul vahemikku 16 eurost 638 euroni. «Summat mõjutab see, kas taotlus on tehtud ühe või mitme kuu peale,» selgitas ta. «Määruses on ühe kuu toetuse piiriks 500 eurot, aga mitme kuu kokku arvestamisel võib summa minna üle 500.»