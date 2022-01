Nädalavahetus toob Haanjasse ligi 200 Baltikumi laskesuusatajat

Baltic Biathlon Cup on rahvusvahelise laskesuusatamise liidu (IBU) ametlik regionaalne võistlussari, kus osalevad noored viiest vanuseklassist (MN15-MN22).

Lisaks saab võistlustest osa võtta ka MN13, veteranide ja harrastajate klassis. Baltic Biathlon Cupi I etapp peeti detsembri lõpus Otepääl, kus sõideti lühike individuaaldistants ja sprint. Haanjas toimuval Baltic Biathlon Cupi II etapil on kavas sprint ja ühisstardist sõit.

Lisaks pea 200 laskesuusatajale, kes nädalavahetusel Haanjas starti tulevad, aitab võistlust läbi viia ligi poolsada korraldajat. «Ilma vabatahtlike kohtuniketa ei oleks meil võimalik seda võistlust korraldada,» ütles stardi ja finiši ülem Kristi Mõttus. «Meil on abis 20 vabatahtlikku kohtunikku Võrust ja Tallinnast tuleb veel kümme juurde.» Ta lisas, et kõik kohtunikud on abis ka 10.–13. märtsil Otepääl toimuval BMW IBU laskesuusatamise maailmakarika etapil.