Selle nädala algusest on Võru vallavamaja uksed suletud, sest viirusesse jäi ühe erandiga kogu vallavalitsuse sotsiaalosakond. «Väga halval ajal, sest praegu on ka elektritoetuste menetlemine. Teised osakonnad on kodukontoris, kellel see võimalus on,» lisas vallavanem.