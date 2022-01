Saaniga rajal sõitjad ajasid sportijate närvi mustaks

Tsirguliina rahvamaja juhataja Arne Nõmmiku sõnul nägi ta eelmisel nädalal ise kahel korral kergliiklusteele loodud suusarajal mootorsaaniga sõitjaid. Rajal oli tema sõnul sõidetud mitmes kohas ja kohati oli seda kahjustatud vähemalt 150 meetri ulatuses. Sama probleemi on ta täheldanud eelmistelgi aastatel. «Valga Sport näeb tohutult vaeva, ja see töö ära rikkuda – suusainimesed on täitsa pahased. Käin ise suusatamas. Lume olukord ei ole ka just kõige parem. Olen ise suusaradu teinud: tean, mis selle väärtus on.»

Samas lausus Nõmmik, et mõistab ka saanisõitjaid ja loodetavasti on seekordki kasu vaid märkusest, nagu seda on olnud varemgi. «Saan ka saanimeestest aru: adrenaliini on vaja välja lasta, põllule ei tohi aga minna, seal on eraomanike valdused. Arvan, et nad on mõistlikud inimesed ja edaspidi hoiavad natuke kõrvale.»