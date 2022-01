GALERII ⟩ Kultuuriminister võttis pealinna kaasa Põlvamaa kultuurivedurite mured

Ennelõunal Põlva kultuuri- ja huvikeskuses aset leidnud kohtumisel maakonna kultuuritöötajatega sai minister esmalt ülevaate paikkondliku kultuuritegevuse hetkeseisust ning murekohtadest. Eesti Rahvakultuurikeskuse Põlvamaa rahvakultuuri spetsialisti Kati Taali andmeil on Põlvamaal 139 taidluskollektiivi, kuhu on kaasatud 2129 harrastajat. Elanikke on ühtekokku 24 474. Murekoht on pikema perspektiiviga kokkulepete puudumine. «Sõnastatud on küll üldsõnalised väärtused, kuid puudub süvitsi minev analüüs ja strateegia nende eesmärkide elluviimiseks just maakondlikul tasandil,» märkis Taal.